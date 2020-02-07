RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3805380638073808

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:54

Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard – Pala Assets – подала иск к Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.

Другие ответчики по иску – акционеры банка «Компания «Русский Стандарт», «Русский Стандарт-инвест» и весь совет директоров банка.

Залогодержатель акций банка – Citibank – также привлечен к спору третьей стороной.
Кредиторов Тарико в этом деле защищает А1 Михаила Фридмана и его партнеров: компания представляет интересы комитета кредиторов Russia Standard, которому принадлежит свыше 25% дефолтных бондов этого эмитента.

Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико.Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон.

https://t.me/banksta/7191
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10461
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6545 раз.
Подякували: 2809 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

у форварда нет что ли онлайн обмена валют?
mephala
 
Повідомлень: 6472
З нами з: 07.04.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:20

  mephala написав:у форварда нет что ли онлайн обмена валют?

В приложении нет.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 529
З нами з: 09.03.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:24

  omb написав:Народ, а кто-то в курсе, что они имеют ввиду под этим:
10. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн.
Есть где-то описание?

3.10. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату у випадках, визначених Договором, а також якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій
оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком
операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму
залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами.
Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії,
комісія стягується у розмірі такого залишку.
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
  • https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 18.09.13
Подякував: 459 раз.
Подякували: 476 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:47

vollena71 спасибо
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 173
З нами з: 08.04.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 18:34

  Вкладчик1234 написав:Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard – Pala Assets – подала иск к Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.

Другие ответчики по иску – акционеры банка «Компания «Русский Стандарт», «Русский Стандарт-инвест» и весь совет директоров банка.

Залогодержатель акций банка – Citibank – также привлечен к спору третьей стороной.
Кредиторов Тарико в этом деле защищает А1 Михаила Фридмана и его партнеров: компания представляет интересы комитета кредиторов Russia Standard, которому принадлежит свыше 25% дефолтных бондов этого эмитента.

Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико.Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон.

https://t.me/banksta/7191

Прибуток за січень треба буде віддати. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32203
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 19:09

vollena71

от думаю собі

>Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії,
комісія стягується у розмірі такого залишку.

було на рахунку 0
пройшло 180 днів
банк законно хоче стянути
нема нічого
пройшло ще часу
закинув гроші
банк їх забере?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7502
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3805380638073808
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Maksi2, sens, Seva, Vadim V, Wolfenstein і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8140, 8141, 8142
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81417 9610422
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 19:11
greenozon
Універсал (Universal Bank) 1 ... 666, 667, 668
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6670 1483581
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 18:16
klug
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 665, 666, 667
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6661 1551111
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 лют, 2020 17:37
Nighthawk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.