Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard – Pala Assets – подала иск к Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.
Другие ответчики по иску – акционеры банка «Компания «Русский Стандарт», «Русский Стандарт-инвест» и весь совет директоров банка.
Залогодержатель акций банка – Citibank – также привлечен к спору третьей стороной. Кредиторов Тарико в этом деле защищает А1 Михаила Фридмана и его партнеров: компания представляет интересы комитета кредиторов Russia Standard, которому принадлежит свыше 25% дефолтных бондов этого эмитента.
Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико.Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон.
omb написав:Народ, а кто-то в курсе, что они имеют ввиду под этим: 10. Комісія за обслуговування неактивного рахунку, щомісячно 50 грн. Есть где-то описание?
3.10. Комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується в Розрахункову дату у випадках, визначених Договором, а також якщо за попередніх 180 днів по Рахунку не здійснювалися операції по зняттю/зарахуванню готівкових коштів, безготівковій оплаті товарів і послуг, безготівковому переказу/зарахуванню коштів, за винятком операцій, ініційованих Банком, по зарахуванню на рахунок нарахованих на суму залишку власних коштів відсотків і стягування комісій і плат, передбачених Тарифами. Якщо сума залишку власних коштів на Рахунку менше розміру встановленої комісії, комісія стягується у розмірі такого залишку.
Вкладчик1234 написав:Держатель дефолтных еврооблигаций Russian Standard – Pala Assets – подала иск к Рустаму Тарико, требуя с него 3,7 млрд руб.
Другие ответчики по иску – акционеры банка «Компания «Русский Стандарт», «Русский Стандарт-инвест» и весь совет директоров банка.
Залогодержатель акций банка – Citibank – также привлечен к спору третьей стороной. Кредиторов Тарико в этом деле защищает А1 Михаила Фридмана и его партнеров: компания представляет интересы комитета кредиторов Russia Standard, которому принадлежит свыше 25% дефолтных бондов этого эмитента.
Russian Standard зарегистрирована на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Тарико.Дефолт по бумагам на $545 млн компания допустила в октябре 2017 г., не заплатив купон.
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