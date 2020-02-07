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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3806380738083809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:55

Кум каже шо в Фарсі з вівторка 11 лютого прОцент по депо в грн падає до 13....максимальна ставка. :shock:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:33

  Квесторе_поверніться написав:Кум каже шо в Фарсі з вівторка 11 лютого прОцент по депо в грн падає до 13....максимальна ставка. :shock:


у меня газ-мяс до конца 2020 под 15%. Я самый счастливый человек на планете

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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 00:09

  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:у форварда нет что ли онлайн обмена валют?

В приложении нет.

А в чем есть?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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  Квесторе_поверніться написав:Кум каже шо в Фарсі з вівторка 11 лютого прОцент по депо в грн падає до 13....максимальна ставка. :shock:

А с коко-картой что, по которой сейчас 15, будут изменять?
Tegularius
 
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  Tegularius написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кум каже шо в Фарсі з вівторка 11 лютого прОцент по депо в грн падає до 13....максимальна ставка. :shock:

А с коко-картой что, по которой сейчас 15, будут изменять?

Будут, ИМХО...
darmet
 
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