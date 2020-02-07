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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 лют, 2020 21:55
Кум каже шо в Фарсі з вівторка 11 лютого прОцент по депо в грн падає до 13....максимальна ставка.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 07 лют, 2020 23:33
Квесторе_поверніться написав:
Кум каже шо в Фарсі з вівторка 11 лютого прОцент по депо в грн падає до 13....максимальна ставка.
у меня газ-мяс до конца 2020 под 15%. Я самый счастливый человек на планете
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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Суб 08 лют, 2020 00:09
ukrprom2014 написав: mephala написав:
у форварда нет что ли онлайн обмена валют?
В приложении нет.
А в чем есть?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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Додано: Суб 08 лют, 2020 06:30
Квесторе_поверніться написав:
Кум каже шо в Фарсі з вівторка 11 лютого прОцент по депо в грн падає до 13....максимальна ставка.
А с коко-картой что, по которой сейчас 15, будут изменять?
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Tegularius
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Додано: Суб 08 лют, 2020 08:46
Tegularius написав: Квесторе_поверніться написав:
Кум каже шо в Фарсі з вівторка 11 лютого прОцент по депо в грн падає до 13....максимальна ставка.
А с коко-картой что, по которой сейчас 15, будут изменять?
Будут, ИМХО...
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darmet
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Додано: Суб 08 лют, 2020 11:07
darmet написав:
Будут, ИМХО...
пока только для тех кто просит
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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J
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Додано: Суб 08 лют, 2020 12:00
J написав: ukrprom2014 написав: mephala написав:
у форварда нет что ли онлайн обмена валют?
В приложении нет.
А в чем есть?
Не було ще онлайн обміну в цьому банку
і анонсів ніяких не було озвучено по цьому..
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greenozon
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