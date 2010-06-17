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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3807380838093810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 21:25

Кому цікаво шо там в Московії
https://www.rbc.ru/finances/07/02/2020/ ... rom=center
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 22:48

  proftpd66 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Кум каже шо в Фарсі з вівторка 11 лютого прОцент по депо в грн падає до 13....максимальна ставка. :shock:


у меня газ-мяс до конца 2020 под 15%. Я самый счастливый человек на планете

Неофициальная реклама Газ-Мяса: :mrgreen:



А що це за банка - газ-мяс?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 22:56

укр газ
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32243
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 23:41

  Квесторе_поверніться написав:Кому цікаво шо там в Московії
https://www.rbc.ru/finances/07/02/2020/ ... rom=center

Рустама Тарико подал иск к Рустаму Тарико
Обычно такое делается тобоы никто другой не подал иск на взыскание до окончания 1го дела...
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ukrprom2014
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