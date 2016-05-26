|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 лют, 2020 21:25
Кому цікаво шо там в Московії
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) або 50 грн за КОКОДебіт від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 08 лют, 2020 22:48
Додано: Суб 08 лют, 2020 22:56
укр газ
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) або 50 грн за КОКОДебіт від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 08 лют, 2020 23:41
Рустама Тарико подал иск к Рустаму Тарико
Обычно такое делается тобоы никто другой не подал иск на взыскание до окончания 1го дела...
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Нед 09 лют, 2020 10:41
Оплата коммуналки 5% кешбек
Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% (только в феврале), используя карту Форвардбанка. Виртуальную карту Easypay можно пополнить без комиссии от 500.01 гр. и провести ей оплату в разделе Коммунальные услуги. Если есть карта Форвард банка Easypay, то с нее виртуальную карту можно пополнить без комиссии на любую сумму. Кешбек начисляется сразу после оплаты. Вывести можно от 100 гр на ту же виртуальную карту.
Для тех, у кого нет аккаунта Easypay, ссылка для регистрации ниже. За регистрацию Easypay начисляет дополнительно 25 гр. после оплаты 50+.
Додано: Нед 09 лют, 2020 12:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Почему используя только карту форварда?
Додано: Нед 09 лют, 2020 13:48
Думаю изя за февраль посчитает свинорылов и в марте изменит
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 09 лют, 2020 14:35
Не карту Фарса а Ізякарту Фарса. Не тільки Ізякарту Фарса але від 500 грн.
Вірно зрозумів?
Питання сформульоване на яке є відповідь?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) або 50 грн за КОКОДебіт від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|