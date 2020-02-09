RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3809381038113812>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  рюрик написав:И какие условия за содержание этой карты фарсика?

Фарс вже цю карту не дає...Ізядебіткарту і Ізякредиткарту колись за Кості Кошеленка давали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) або 50 грн за КОКОДебіт від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32250
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:54

Квесторе_поверніться
Их там три - одна дебетка и две кредитки. Тарифы невнятные вообще. Выходит её держать только для работы через изю надо. Смысл какой?
Кто-нибудь использует эту изю от фарса?
рюрик
 
Повідомлень: 16
З нами з: 06.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:55

  Квесторе_поверніться написав:
  рюрик написав:И какие условия за содержание этой карты фарсика?

Фарс вже цю карту не дає...Ізядебіткарту і Ізякредиткарту колись за Кості Кошеленка давали.

На сайте они есть, значит дают.
рюрик
 
Повідомлень: 16
З нами з: 06.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:57

  рюрик написав:
  ygn написав:Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% (только в феврале), используя карту Форвардбанка. Виртуальную карту Easypay можно пополнить без комиссии от 500.01 гр. и провести ей оплату в разделе Коммунальные услуги. Если есть карта Форвард банка Easypay, то с нее виртуальную карту можно пополнить без комиссии на любую сумму. Кешбек начисляется сразу после оплаты. Вывести можно от 100 гр на ту же виртуальную карту.
Для тех, у кого нет аккаунта Easypay, ссылка для регистрации ниже. За регистрацию Easypay начисляет дополнительно 25 гр. после оплаты 50+.

Easypay коммуналка 5% кешбек

То есть просто из апликухи изи оплата коммуналки кишмиша не даст?
И какие условия за содержание этой карты фарсика?

Не нужно никакой карты фарса. Платить надо с виртуальной карты изи.
Stringer
 
Повідомлень: 10549
З нами з: 23.01.13
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кому то Форвард возвращал ошибочно снятые средства? Если да,то через какое время они возвращались?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 321
З нами з: 09.02.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 14:59

  рюрик написав:Квесторе_поверніться
Их там три - одна дебетка и две кредитки. Тарифы невнятные вообще. Выходит её держать только для работы через изю надо. Смысл какой?
Кто-нибудь использует эту изю от фарса?

Никакого смысла нет. Кешбек изя платит за оплаты со своей виртуальной карты
Stringer
 
Повідомлень: 10549
З нами з: 23.01.13
Подякував: 307 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Кешбек изя платит за оплаты со своей виртуальной карты
и рисует её как газмясную
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3701
З нами з: 03.12.14
Подякував: 468 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:04

Stringer
Теперь понял.
Просто на предыдущей странице впал в заблуждение, так как анонс акции сопровождался упоминанием карты фарса.
рюрик
 
Повідомлень: 16
З нами з: 06.02.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:45

  рюрик написав:
  ygn написав:Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% (только в феврале), используя карту Форвардбанка. Виртуальную карту Easypay можно пополнить без комиссии от 500.01 гр. и провести ей оплату в разделе Коммунальные услуги. Если есть карта Форвард банка Easypay, то с нее виртуальную карту можно пополнить без комиссии на любую сумму. Кешбек начисляется сразу после оплаты. Вывести можно от 100 гр на ту же виртуальную карту.
Для тех, у кого нет аккаунта Easypay, ссылка для регистрации ниже. За регистрацию Easypay начисляет дополнительно 25 гр. после оплаты 50+.

Easypay коммуналка 5% кешбек

То есть просто из апликухи изи оплата коммуналки кишмиша не даст?
И какие условия за содержание этой карты фарсика?


Кешбек 5% начисляется при оплате коммуналки (+телевидение, страховка) из кабинета виртуальной картой.
По-моему, сейчас автоматически открывается виртуальная карта (в системе Изипей), но она похоже не банковская. Абонентской платы нет.
Если есть необходимость пополнять виртуалку без комиссии на сумму меньше 500 гр, то можно открыть пластиковую карту Форварда Easypay. Сейчас не помню, но по-моему, ее выпуск и обслуживание бесплатные.
ygn
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 19.02.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:52

  рюрик написав:Stringer
Теперь понял.
Просто на предыдущей странице впал в заблуждение, так как анонс акции сопровождался упоминанием карты фарса.


Упоминал только карту Форварда, потому что это раздел банка Форвард. Виртуальную карту можно пополнять картами любых банков, но большинство банков берет комиссию за перевод денег. Точно не берут Укрэксим, Монобанк, Форвард (с положительного баланса). Может есть и другие банки.
ygn
 
Повідомлень: 2104
З нами з: 19.02.09
Подякував: 112 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3809381038113812>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, ingtrans, Кочевник, Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8143, 8144, 8145
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81447 9615434
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 15:14
Vorlon
А-Банк 1 ... 1537, 1538, 1539
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15383 2126514
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 14:58
ol_zy
Идея Банк 1 ... 1738, 1739, 1740
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17393 2449538
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 10:10
renegade

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.