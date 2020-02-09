рюрик написав:И какие условия за содержание этой карты фарсика?
Фарс вже цю карту не дає...Ізядебіткарту і Ізякредиткарту колись за Кості Кошеленка давали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) або 50 грн за КОКОДебіт від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ygn написав:Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% (только в феврале), используя карту Форвардбанка. Виртуальную карту Easypay можно пополнить без комиссии от 500.01 гр. и провести ей оплату в разделе Коммунальные услуги. Если есть карта Форвард банка Easypay, то с нее виртуальную карту можно пополнить без комиссии на любую сумму. Кешбек начисляется сразу после оплаты. Вывести можно от 100 гр на ту же виртуальную карту. Для тех, у кого нет аккаунта Easypay, ссылка для регистрации ниже. За регистрацию Easypay начисляет дополнительно 25 гр. после оплаты 50+.
рюрик написав:Квесторе_поверніться Их там три - одна дебетка и две кредитки. Тарифы невнятные вообще. Выходит её держать только для работы через изю надо. Смысл какой? Кто-нибудь использует эту изю от фарса?
Никакого смысла нет. Кешбек изя платит за оплаты со своей виртуальной карты
ygn написав:Кому интересно, можно оплатить коммуналку с кешбеком 5% (только в феврале), используя карту Форвардбанка. Виртуальную карту Easypay можно пополнить без комиссии от 500.01 гр. и провести ей оплату в разделе Коммунальные услуги. Если есть карта Форвард банка Easypay, то с нее виртуальную карту можно пополнить без комиссии на любую сумму. Кешбек начисляется сразу после оплаты. Вывести можно от 100 гр на ту же виртуальную карту. Для тех, у кого нет аккаунта Easypay, ссылка для регистрации ниже. За регистрацию Easypay начисляет дополнительно 25 гр. после оплаты 50+.
То есть просто из апликухи изи оплата коммуналки кишмиша не даст? И какие условия за содержание этой карты фарсика?
Кешбек 5% начисляется при оплате коммуналки (+телевидение, страховка) из кабинета виртуальной картой. По-моему, сейчас автоматически открывается виртуальная карта (в системе Изипей), но она похоже не банковская. Абонентской платы нет. Если есть необходимость пополнять виртуалку без комиссии на сумму меньше 500 гр, то можно открыть пластиковую карту Форварда Easypay. Сейчас не помню, но по-моему, ее выпуск и обслуживание бесплатные.
рюрик написав:Stringer Теперь понял. Просто на предыдущей странице впал в заблуждение, так как анонс акции сопровождался упоминанием карты фарса.
Упоминал только карту Форварда, потому что это раздел банка Форвард. Виртуальную карту можно пополнять картами любых банков, но большинство банков берет комиссию за перевод денег. Точно не берут Укрэксим, Монобанк, Форвард (с положительного баланса). Может есть и другие банки.