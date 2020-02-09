Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:57
ygn написав:
Точно не берут Укрэксим, Монобанк, Форвард (с положительного баланса).
НЕ знав шо Сіма не бере. Дякую.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:14
_PORT_UA написав:
Кому то Форвард возвращал ошибочно снятые средства? Если да,то через какое время они возвращались?
Через пару недель после заявки мейл который офпред давала
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:27
ygn написав:
Точно не берут...
А може хто и кешбэк приплачивает за такую пополняху?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Нед 09 лют, 2020 16:30
_PORT_UA написав:
Кому то Форвард возвращал ошибочно снятые средства? Если да,то через какое время они возвращались?
Можливо, мій
пришвидкувач
допоможе...
jay2004
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Додано: Нед 09 лют, 2020 17:04
ygn написав:
По-моему, сейчас автоматически открывается виртуальная карта (в системе Изипей), но она похоже не банковская.
автоматом для новых акков,со старыми решаемо,где нет виртуалки
десяток постов в профильной ветке.Бин рисуют 980442
просто некоторые путают её со старой ко-брендовой
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Нед 09 лют, 2020 14:58 ol_zy