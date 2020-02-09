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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3809381038113812

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 15:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ygn написав:Точно не берут Укрэксим, Монобанк, Форвард (с положительного баланса).

НЕ знав шо Сіма не бере. Дякую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) або 50 грн за КОКОДебіт від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:14

  _PORT_UA написав:Кому то Форвард возвращал ошибочно снятые средства? Если да,то через какое время они возвращались?

Через пару недель после заявки мейл который офпред давала
    +50 грн
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ygn написав:Точно не берут...

А може хто и кешбэк приплачивает за такую пополняху? :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 16:30

  _PORT_UA написав:Кому то Форвард возвращал ошибочно снятые средства? Если да,то через какое время они возвращались?


Можливо, мій пришвидкувач допоможе... :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 17:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ygn написав:По-моему, сейчас автоматически открывается виртуальная карта (в системе Изипей), но она похоже не банковская.
автоматом для новых акков,со старыми решаемо,где нет виртуалки :arrow: десяток постов в профильной ветке.Бин рисуют 980442
Зображення
просто некоторые путают её со старой ко-брендовой :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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