НЕ знав шо Сіма не бере. Дякую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 15:57
Re: Форвард Банк Forward Bank
НЕ знав шо Сіма не бере. Дякую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 09 лют, 2020 16:14
Через пару недель после заявки мейл который офпред давала
Додано: Нед 09 лют, 2020 16:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 09 лют, 2020 16:30
Можливо, мій пришвидкувач допоможе...
Додано: Нед 09 лют, 2020 17:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
автоматом для новых акков,со старыми решаемо,где нет виртуалки десяток постов в профильной ветке.Бин рисуют 980442
просто некоторые путают её со старой ко-брендовой
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 09 лют, 2020 19:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пару месяцев вверх я считаю
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Додано: Нед 09 лют, 2020 19:52
Чувак тупо пиарит свою рефку по всем веткам, шониясна ? )
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:01
Хто має шо піарити то і піарить.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:40
я ж не против
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:53
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