RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3810381138123813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 07:12

  Квесторе_поверніться написав:укр газ

Дякую. Буду знати )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 98
З нами з: 02.09.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 08:08

Всем доброе утро!
Cashback по КоКо сегодня должны начислить?
Anadonta
 
Повідомлень: 677
З нами з: 25.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3810381138123813
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8146, 8147, 8148
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81472 9618478
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 07:32
Stringer
Банк Глобус 1 ... 590, 591, 592
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5915 789665
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 22:01
Alexey_k9
Идея Банк 1 ... 1738, 1739, 1740
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17399 2450226
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 лют, 2020 20:42
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.