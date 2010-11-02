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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 07:12
Квесторе_поверніться написав:
укр газ
Дякую. Буду знати )
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Додано: Пон 10 лют, 2020 08:08
Всем доброе утро!
Cashback по КоКо сегодня должны начислить?
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