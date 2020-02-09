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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3810381138123813

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:09

  Anadonta написав:Всем доброе утро!
Cashback по КоКо сегодня должны начислить?

Так. З обіду.
Кочевник
 
Повідомлень: 1322
З нами з: 16.02.17
Подякував: 225 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:46

Останній день сьогодні вкластись на депо.
Завтра лише до 13%.
НЕ агітую...лише інформую.
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32270
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1636 раз.
 
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  #<1 ... 3810381138123813
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