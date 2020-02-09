Так. З обіду.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 09:09
Додано: Пон 10 лют, 2020 09:46
Останній день сьогодні вкластись на депо.
Завтра лише до 13%.
НЕ агітую...лише інформую.
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Додано: Пон 10 лют, 2020 10:25
c такой срочной ставкой - лучше на бессрочный , и пару процентов минус , будет лето будет профит по валюте , а морозить на год ради пшика
никому не верю
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Смс не приходять для підтвердження операції в ІБ. З банком пів року, вперше таке.
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:40
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:41
Додано: Пон 10 лют, 2020 10:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Також були проблеми з логіном в мобільний додаток.
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:00
Тобто максимальна ставка буде 13%
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:04
Саме так.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:06
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