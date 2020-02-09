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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3811381238133814>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:09

  Anadonta написав:Всем доброе утро!
Cashback по КоКо сегодня должны начислить?

Так. З обіду.
Кочевник
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 16.02.17
Подякував: 225 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 09:46

Останній день сьогодні вкластись на депо.
Завтра лише до 13%.
НЕ агітую...лише інформую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32273
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:25

  Квесторе_поверніться написав:Останній день сьогодні вкластись на депо.
Завтра лише до 13%.
НЕ агітую...лише інформую.

c такой срочной ставкой - лучше на бессрочный , и пару процентов минус , будет лето будет профит по валюте , а морозить на год ради пшика :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11881
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 690 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Смс не приходять для підтвердження операції в ІБ. З банком пів року, вперше таке.
Viteos
 
Повідомлень: 61
З нами з: 20.03.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:40

  Viteos написав:Смс не приходять для підтвердження операції в ІБ. З банком пів року, вперше таке.


анлогічно! ще о 9-ій ранку все було нормально, а зараз щось трапилось :(
kostya77
 
Повідомлень: 754
З нами з: 27.05.14
Подякував: 35 раз.
Подякували: 73 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:41

  Viteos написав:Смс не приходять для підтвердження операції в ІБ. З банком пів року, вперше таке.

Только только перестали приходить. На одном аккаунте с 9 до 9-30 все было нормально. Второй не могу зайти- нет СМС.
lel
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 10.12.13
Подякував: 965 раз.
Подякували: 270 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 10:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Також були проблеми з логіном в мобільний додаток.
Кочевник
 
Повідомлень: 1323
З нами з: 16.02.17
Подякував: 225 раз.
Подякували: 67 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:00

  Квесторе_поверніться написав:Останній день сьогодні вкластись на депо.
Завтра лише до 13%.
НЕ агітую...лише інформую.


Тобто максимальна ставка буде 13% :shock:
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lov2108
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Повідомлень: 2019
З нами з: 26.02.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 90 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:04

Саме так.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32273
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1635 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:06

  Квесторе_поверніться написав:Саме так.

Дякую. Якійсь стовбур зроблю.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2019
З нами з: 26.02.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 90 раз.
 
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