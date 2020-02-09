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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3811381238133814

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:41

Кешбек

Капнул 100 грязными кешбек по акции "за безнал. покупки Gpay". За категории (продукты) кешбека вообще нет! :shock:
arkavs
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Повідомлень: 384
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

расскажите про коко, какие там кешбеки- каждый мес разные, где смотреть?
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так, є кишмиш за безконтакт
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 8480
З нами з: 15.04.09
Подякував: 469 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:46

  arkavs написав:Капнул 100 грязными кешбек по акции "за безнал. покупки Gpay". За категории (продукты) кешбека вообще нет! :shock:

будет отдельно значит
Hack-Stock
 
Повідомлень: 409
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:47

nnallex на сайте банка смотри, 3 категории, которые банк назначит
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 176
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Подякував: 8 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:47

  arkavs написав:Капнул 100 грязными кешбек по акции "за безнал. покупки Gpay". За категории (продукты) кешбека вообще нет! :shock:
мені капнуло по 50 грн на дебетку і кредитку за Gpay. У вас 100 по одній?
Востаннє редагувалось balance в Пон 10 лют, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
balance
 
Повідомлень: 127
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 11:48

omb
капец, а где смотреть? и от страховок можно отказаться?
nnallex
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Повідомлень: 251
З нами з: 09.11.14
Подякував: 77 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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