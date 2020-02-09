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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 11:45
расскажите про коко, какие там кешбеки- каждый мес разные, где смотреть?
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nnallex
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:46
Так, є кишмиш за безконтакт
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:46
arkavs написав:
Капнул 100 грязными кешбек по акции "за безнал. покупки Gpay". За категории (продукты) кешбека вообще нет!
будет отдельно значит
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Hack-Stock
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:47
nnallex на сайте банка смотри, 3 категории, которые банк назначит
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
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omb
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:47
arkavs написав:
Капнул 100 грязными кешбек по акции "за безнал. покупки Gpay". За категории (продукты) кешбека вообще нет!
мені капнуло по 50 грн на дебетку і кредитку за Gpay. У вас 100 по одній?
Востаннє редагувалось balance
в Пон 10 лют, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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balance
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Додано: Пон 10 лют, 2020 11:48
omb
капец, а где смотреть? и от страховок можно отказаться?
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nnallex
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