http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Налили таки лимит после написания в отделении заявы в декабре и отказа официального по по почте в январе поднять лимит. Причем, лечу на лыжах с горы за границей и слышу входящий вызов. Внизу смотрю - Форвард звонил. Написал на электронную почту и ФБ: в чем дело? Если по лимиту, то смело наливайте и фото на лыжах приложил. Ответили на электронку, что все проверили и решили дать лимит, ждите смс. На следующий день в Вайбер приходит: "Не очікували? А Вам збільшено кредитний ліміт по картці ---- до -----! Тепер ще більше приємних покупок!".
rollo написав:Налили таки лимит после написания в отделении заявы в декабре и отказа официального по по почте в январе поднять лимит. Причем, лечу на лыжах с горы за границей и слышу входящий вызов. Внизу смотрю - Форвард звонил. Написал на электронную почту и ФБ: в чем дело? Если по лимиту, то смело наливайте и фото на лыжах приложил. Ответили на электронку, что все проверили и решили дать лимит, ждите смс. На следующий день в Вайбер приходит: "Не очікували? А Вам збільшено кредитний ліміт по картці ---- до -----! Тепер ще більше приємних покупок!".
Ну і славненько.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
rollo написав:Налили таки лимит после написания в отделении заявы в декабре и отказа официального по по почте в январе поднять лимит. Причем, лечу на лыжах с горы за границей и слышу входящий вызов. Внизу смотрю - Форвард звонил. Написал на электронную почту и ФБ: в чем дело? Если по лимиту, то смело наливайте и фото на лыжах приложил. Ответили на электронку, что все проверили и решили дать лимит, ждите смс. На следующий день в Вайбер приходит: "Не очікували? А Вам збільшено кредитний ліміт по картці ---- до -----! Тепер ще більше приємних покупок!".
Ну і славненько.
Именно про это и был пост. А также И стучите, и вам откроют. Надежда умирает последней
последний вопрос - от страховок "очень нужных" можно отказаться?
Можна...при дзвінку з банку наголосити щоб не підключали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.