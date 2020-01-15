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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3812381338143815

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 439
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
62
Всього голосів : 439
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:16

  nnallex написав:расскажите про коко, какие там кешбеки- каждый мес разные, где смотреть?

https://www.forward-bank.com/about/actions/
Кльована вигода - кожний місяць різні категорії кишмишу.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:21

  Hack-Stock написав:
  balance написав:
  arkavs написав:Капнул 100 грязными кешбек по акции "за безнал. покупки Gpay". За категории (продукты) кешбека вообще нет! :shock:
мені капнуло по 50 грн на дебетку і кредитку за Gpay. У вас 100 по одній?

50 грн за одну покупку, 100 грн за десять+

виглядає на те, що перша покупка була перед 15 січня
balance
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не пойму почему по дебетке пришло 100 за бесконтакт. В гпэй я её давно подвязал, до 15.01.20
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:34

лимит после нуля

Налили таки лимит после написания в отделении заявы в декабре и отказа официального по по почте в январе поднять лимит.
Причем, лечу на лыжах с горы за границей и слышу входящий вызов. Внизу смотрю - Форвард звонил. Написал на электронную почту и ФБ: в чем дело? Если по лимиту, то смело наливайте и фото на лыжах приложил.
Ответили на электронку, что все проверили и решили дать лимит, ждите смс.
На следующий день в Вайбер приходит:
"Не очікували? А Вам збільшено кредитний ліміт по картці ---- до -----! Тепер ще більше приємних покупок!".
:D
rollo
 
Повідомлень: 314
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:38

  rollo написав:Налили таки лимит после написания в отделении заявы в декабре и отказа официального по по почте в январе поднять лимит.
Причем, лечу на лыжах с горы за границей и слышу входящий вызов. Внизу смотрю - Форвард звонил. Написал на электронную почту и ФБ: в чем дело? Если по лимиту, то смело наливайте и фото на лыжах приложил.
Ответили на электронку, что все проверили и решили дать лимит, ждите смс.
На следующий день в Вайбер приходит:
"Не очікували? А Вам збільшено кредитний ліміт по картці ---- до -----! Тепер ще більше приємних покупок!".
:D

Ну і славненько. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:http://lx4.me/c/FCtDnKyY

последний вопрос - от страховок "очень нужных" можно отказаться?
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:42

  Квесторе_поверніться написав:
  rollo написав:Налили таки лимит после написания в отделении заявы в декабре и отказа официального по по почте в январе поднять лимит.
Причем, лечу на лыжах с горы за границей и слышу входящий вызов. Внизу смотрю - Форвард звонил. Написал на электронную почту и ФБ: в чем дело? Если по лимиту, то смело наливайте и фото на лыжах приложил.
Ответили на электронку, что все проверили и решили дать лимит, ждите смс.
На следующий день в Вайбер приходит:
"Не очікували? А Вам збільшено кредитний ліміт по картці ---- до -----! Тепер ще більше приємних покупок!".
:D

Ну і славненько. :)

Именно про это и был пост.
А также
И стучите, и вам откроют. :D
Надежда умирает последней :)
rollo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:44

  nnallex написав:
  Квесторе_поверніться написав:http://lx4.me/c/FCtDnKyY

последний вопрос - от страховок "очень нужных" можно отказаться?

Можна...при дзвінку з банку наголосити щоб не підключали.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 12:56

  andreyiskra написав:Не пойму почему по дебетке пришло 100 за бесконтакт. В гпэй я её давно подвязал, до 15.01.20

а покупки делали через гпей до 15.01.20?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:24

Не помню.
Посмотрел - не делал
andreyiskra
 
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