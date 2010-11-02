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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3813381438153816

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 13:34

  unlock написав:По ApplePay что-то не так. 50 грн. за использование пришло, за 10+ транзакций ещё 50 грн-нет.

І мені не прийшло по Apple Pay, транзакцій з 15.01 до 31.01 точно було більше 10.
miltador
 
Повідомлень: 5
З нами з: 08.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Де основний кешбек?
Кочевник
 
Повідомлень: 1325
З нами з: 16.02.17
Подякував: 225 раз.
Подякували: 68 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:24

  andreyiskra написав:Не помню.
Посмотрел - не делал

ну вот и ответ
Hack-Stock
 
Повідомлень: 412
З нами з: 26.09.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:30

...
Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 10 лют, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлень: 620
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:30

  Кочевник написав:Де основний кешбек?

Всі в навруженому очікуванні.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлень: 32276
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1634 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:40

  miltador написав:
  unlock написав:По ApplePay что-то не так. 50 грн. за использование пришло, за 10+ транзакций ещё 50 грн-нет.

І мені не прийшло по Apple Pay, транзакцій з 15.01 до 31.01 точно було більше 10.

Ну со мной все понятно уже, пришёл кешбэк по 10 транзакциям, а не пришел по первой, ибо первая была до начала акции. Тут все честно, ок.
unlock
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Повідомлень: 2779
З нами з: 14.06.12
Подякував: 514 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 14:42

unlock точно, перша транзакція по Apple Pay в мене була ще в грудні. Тепер все стало по місцям.
miltador
 
Повідомлень: 5
З нами з: 08.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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