І мені не прийшло по Apple Pay, транзакцій з 15.01 до 31.01 точно було більше 10.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 13:34
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
Де основний кешбек?
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:30
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Востаннє редагувалось ingtrans в Пон 10 лют, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:30
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Додано: Пон 10 лют, 2020 14:40
Ну со мной все понятно уже, пришёл кешбэк по 10 транзакциям, а не пришел по первой, ибо первая была до начала акции. Тут все честно, ок.
Додано: Пон 10 лют, 2020 14:42
unlock точно, перша транзакція по Apple Pay в мене була ще в грудні. Тепер все стало по місцям.
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