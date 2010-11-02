охеренно дают КОКО только официально трудоустроенным или самозанятым, но можно без справки! Форвард пока
думал им депозитик пульнуть на 200к, но теперь идут лесом
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Додано: Пон 10 лют, 2020 15:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
охеренно дают КОКО только официально трудоустроенным или самозанятым, но можно без справки! Форвард пока
думал им депозитик пульнуть на 200к, но теперь идут лесом
Востаннє редагувалось nnallex в Пон 10 лют, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:43
Авторская голд пп
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:53
Так по авторской, по Виручалкам старым ничего про пуши в тарифах нет. Только смс за 17 грн. А бесплатные пуши это для серии КОКОкарт
Додано: Пон 10 лют, 2020 15:55
Навіть з 0 лімітом КОКОкредит карту не дали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:00
Квесторе_поверніться
не предложила, меня интересует карта с кешбеком, а за дебет он не интересный!
Говорит скажите где не официально работаете
Додано: Пон 10 лют, 2020 16:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Щось покращили або брешуть. Мені дали, майже зразу брав після запуску коко.
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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