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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3814381538163817

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

охеренно дают КОКО только официально трудоустроенным или самозанятым, но можно без справки! Форвард пока
думал им депозитик пульнуть на 200к, но теперь идут лесом
Востаннє редагувалось nnallex в Пон 10 лют, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:43

  Квесторе_поверніться написав:
  Alex_TT написав:Тут как-то рассказывали о смс, что при включении фишки на карте смс информирования + фишки в настройках смс и пуши, оплаты за смс не будет. Сделал так в январе, под конец месяца списало 17 грн :( вроде же все правильно включил :)

А це по якій карті?


Авторская голд пп
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Alex_TT написав:Авторская голд пп

По автрській не знаю...по КОКО працює.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:53

  Alex_TT написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Alex_TT написав:Тут как-то рассказывали о смс, что при включении фишки на карте смс информирования + фишки в настройках смс и пуши, оплаты за смс не будет. Сделал так в январе, под конец месяца списало 17 грн :( вроде же все правильно включил :)

А це по якій карті?


Авторская голд пп

Так по авторской, по Виручалкам старым ничего про пуши в тарифах нет. Только смс за 17 грн. А бесплатные пуши это для серии КОКОкарт
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
  • https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 15:55

  nnallex написав:охеренно дают КОКО только официально трудоустроенным или самозанятым, но можно без справки! Форвард пока
думал им депозитик пульнуть на 200к, но теперь идут лесом

Навіть з 0 лімітом КОКОкредит карту не дали?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:00

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не предложила, меня интересует карта с кешбеком, а за дебет он не интересный!
Говорит скажите где не официально работаете
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  nnallex написав:охеренно дают КОКО только официально трудоустроенным или самозанятым, но можно без справки!

Щось покращили або брешуть. Мені дали, майже зразу брав після запуску коко.
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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