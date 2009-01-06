miltador написав:Якась нова акція - "Нагорода за візит". Прочитав умови і щось нічого не зрозумів. Обіцяють до 200 грн кешбека, а як отримати?
1. «Нагорода за візит» на період 10.02.2020- 10.06.2020 року (включно) для дебетових договорів, відкритих у період проведення Акції (з 10.02.2020- 10.06.2020 року) (надалі – Офіційні умови, Умови) .... 12. Нарахування винагороди CashBack в рамках Акції «Нагорода за візит» починається з 17.02.2020 року та виплачується кожного дня одноразово для кожного Учасника Акції. 3. Всі МСС крім стандартних обмежень: 6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405 4. Тільки Простір і по запрошеннях. 5. Лише перша операція дебетними грошенятами і в ВАс 200 грн грязними.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
miltador написав:Якась нова акція - "Нагорода за візит". Прочитав умови і щось нічого не зрозумів. Обіцяють до 200 грн кешбека, а як отримати?
1. «Нагорода за візит» на період 10.02.2020- 10.06.2020 року (включно) для дебетових договорів, відкритих у період проведення Акції (з 10.02.2020- 10.06.2020 року) (надалі – Офіційні умови, Умови) .... 12. Нарахування винагороди CashBack в рамках Акції «Нагорода за візит» починається з 17.02.2020 року та виплачується кожного дня одноразово для кожного Учасника Акції. 3. Всі МСС крім стандартних обмежень: 6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012, 6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405 4. Лише перша операція дебетними грошенятами і в ВАс 200 грн грязними.
Заманивают новых, а старожилам когда плюшки!!! Где кешбек!??
+100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
+50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis написав:Подскажите депо пополнять на х3 можно каждый месяц или на весь срок?
3, 6 місячні -весь, інші лише 3 місяці трикратною сумою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
omb написав:Rimlyanin1 а мне чего-то кажется выплата будет одноразовая, типа посети и купи и получи
Так в условиях же описано: оформи дебетку, оплати, получи кешбэк.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка + 161 грн по акции "Нагорода за візит" для дебетовой карты
MCC (Merchant Category Code) – спеціальний код категорії торговельно-сервісного підприємства, визначений банком-еквайером, відповідно до правил Національної платіжної систем ПРОСТІР.
Учасники Акції - Клієнти, які були повідомлені про можливість участі в конкретній акційній пропозиції одним із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії та після повідомлення про участь у період проведення Акції уклали Договір по продукту Банку
Только по приглашениям, и только по ПРОСТІРу?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин