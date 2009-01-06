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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3816381738183819>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:52

  miltador написав:Якась нова акція - "Нагорода за візит". Прочитав умови і щось нічого не зрозумів. Обіцяють до 200 грн кешбека, а як отримати?

1. «Нагорода за візит» на період 10.02.2020- 10.06.2020 року (включно) для дебетових
договорів, відкритих у період проведення Акції (з 10.02.2020- 10.06.2020 року)
(надалі – Офіційні умови, Умови)
....
12. Нарахування винагороди CashBack в рамках Акції «Нагорода за візит»
починається з 17.02.2020 року та виплачується кожного дня одноразово для
кожного Учасника Акції.
3. Всі МСС крім стандартних обмежень: 6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012,
6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405
4. Тільки Простір і по запрошеннях.
5. Лише перша операція дебетними грошенятами і в ВАс 200 грн грязними.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 10 лют, 2020 17:19, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите депо пополнять на х3 можно каждый месяц или на весь срок?
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

Квесторе_поверніться написав:
  miltador написав:Якась нова акція - "Нагорода за візит". Прочитав умови і щось нічого не зрозумів. Обіцяють до 200 грн кешбека, а як отримати?

1. «Нагорода за візит» на період 10.02.2020- 10.06.2020 року (включно) для дебетових
договорів, відкритих у період проведення Акції (з 10.02.2020- 10.06.2020 року)
(надалі – Офіційні умови, Умови)
....
12. Нарахування винагороди CashBack в рамках Акції «Нагорода за візит»
починається з 17.02.2020 року та виплачується кожного дня одноразово для
кожного Учасника Акції.
3. Всі МСС крім стандартних обмежень: 6536, 6537, 4829,6538, 6540, 6010, 6011, 6012,
6050, 6051, 6310, 6399,9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402, 9405
4. Лише перша операція дебетними грошенятами і в ВАс 200 грн грязними.
Заманивают новых, а старожилам когда плюшки!!! Где кешбек!??
  • +100/50 грн за открытие КокоКард в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +50 грн за открытие карты в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:58

Rimlyanin1 а мне чего-то кажется выплата будет одноразовая, типа посети и купи и получи :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 16:59

  anis написав:Подскажите депо пополнять на х3 можно каждый месяц или на весь срок?

3, 6 місячні -весь, інші лише 3 місяці трикратною сумою.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:Rimlyanin1 а мне чего-то кажется выплата будет одноразовая, типа посети и купи и получи

Так в условиях же описано: оформи дебетку, оплати, получи кешбэк.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка + 161 грн по акции "Нагорода за візит" для дебетовой карты
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:14

  miltador написав:Якась нова акція - "Нагорода за візит". Прочитав умови і щось нічого не зрозумів. Обіцяють до 200 грн кешбека, а як отримати?


https://www.forward-bank.com/about/actions/files-akciy/2020/012020/Of_umov_Nag_za_viz.pdf

MCC (Merchant Category Code) – спеціальний код категорії торговельно-сервісного підприємства, визначений банком-еквайером, відповідно до правил Національної платіжної систем ПРОСТІР.

Учасники Акції - Клієнти, які були повідомлені про можливість участі в конкретній акційній пропозиції одним із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний дзвінок, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії та після повідомлення про участь у період проведення Акції уклали Договір по продукту Банку


Только по приглашениям, и только по ПРОСТІРу?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:17

Вкладчик1234 Ого, вот это они спамить собираются :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:20

ПРОСТІР - это нужная карта :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодняшнее объявление об изменениях тарифов (там ничего критичного) вывесили 5-м числом. Некрасиво :?
Сейчас https://www.forward-bank.com/press-center/publications/
Архив за 08.02. http://webcache.googleusercontent.com/s ... CAY&uact=5
Оформи КОКО КАРД от Forward Bank по ссылке http://lx4.me/c/xjc43pUC и получи 100 грн. за оформление кредитной и 50 грн. за оформление дебетной карты
ramzes4
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