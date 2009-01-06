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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3816381738183819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:43

  Вкладчик1234 написав:ПРОСТІР - это нужная карта :)

Національний продукт.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:ПРОСТІР - это нужная карта :)

Національний продукт.

Національний продукт: сало та самогон. А Простір то недорозвинута дітина карго-культу.
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vitaliy_berdinskikh
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