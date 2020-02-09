RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3817381838193820>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:43

  Вкладчик1234 написав:ПРОСТІР - это нужная карта :)

Національний продукт.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 32293
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 17:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:ПРОСТІР - это нужная карта :)

Національний продукт.

Національний продукт: сало та самогон. А Простір то недорозвинута дітина карго-культу.
Mind the gap.
  • UK картки Monese в £ та з кодом VITAL707 monese.app.link/61cr6zDkR1?invite=VITAL707
  • UK адрес з кодом REF32426 https://client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 218
З нами з: 06.08.19
Подякував: 37 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

Прийшов кешбек за січень.
rosstikf
 
Повідомлень: 44
З нами з: 25.03.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:16

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:ПРОСТІР - это нужная карта :)

Національний продукт.

ФУФЛО , не каждый приличный АТМ выдаёт наличку , а некоторые её просто заглатывают, в связи с этим ввели 25 грн. за перевыпуск :mrgreen: .

А в связИ с новыми процЭнтами по дЭпо , столь частое упоминание банки на этом форуме , имхо зло , это адЭпты проплаченные стараются?

п.с. за писят гривен изюма в месяц столько соплей :?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 23.05.14
Подякував: 496 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек зарахували за січень.
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
postal-crazy
 
Повідомлень: 163
З нами з: 18.12.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек начислили по обоим видам КоКо кард? По Кредитке вроде пришло,но в балансе не добавился. По Дебетке ничего не пришло.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 324
З нами з: 09.02.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 18:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:Кешбек начислили по обоим видам КоКо кард? По Кредитке вроде пришло,но в балансе не добавился. По Дебетке ничего не пришло.

Мне по дебетке пришло.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 626
З нами з: 31.07.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:По Кредитке вроде пришло... По Дебетке ничего не пришло.
Аналогично. Пока тихо ждём-с...
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1680
З нами з: 08.03.18
Подякував: 89 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:11

по дебетке пришло
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 22.12.16
Подякував: 154 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:12

  vollena71 написав:
  _PORT_UA написав:Кому то Форвард возвращал ошибочно снятые средства? Если да,то через какое время они возвращались?

Через пару недель после заявки мейл который офпред давала

Можете поделиться этим мейлом? Чтобы знать кому писать в случае не возврата. А то позвонили, успокоили, сказали,что будет возврат. Но по срокам не сориентировались. Боюсь,чтобы не забыли.

  proftpd66 написав:по дебетке пришло
,СМС пришло или в приложении обновилась сумма?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 324
З нами з: 09.02.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3817381838193820>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, MATPOC, proftpd66, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1540, 1541, 1542
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15410 2128824
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 19:33
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 8149, 8150, 8151
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
81507 9621241
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 19:18
proftpd66
Идея Банк 1 ... 1739, 1740, 1741
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
17406 2450996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2020 18:15
t-step

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17400)
10.02.2020 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.