Національний продукт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:43
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 17:51
Національний продукт: сало та самогон. А Простір то недорозвинута дітина карго-культу.
Mind the gap.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:08
Re: Форвард Банк Forward Bank
Прийшов кешбек за січень.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:16
ФУФЛО , не каждый приличный АТМ выдаёт наличку , а некоторые её просто заглатывают, в связи с этим ввели 25 грн. за перевыпуск .
А в связИ с новыми процЭнтами по дЭпо , столь частое упоминание банки на этом форуме , имхо зло , это адЭпты проплаченные стараются?
п.с. за писят гривен изюма в месяц столько соплей
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кешбек зарахували за січень.
http://lx4.me/c/keSU8NUW Бонус за оформлення картки КОКО- 100грн. і 50грн.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:29
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кешбек начислили по обоим видам КоКо кард? По Кредитке вроде пришло,но в балансе не добавился. По Дебетке ничего не пришло.
Додано: Пон 10 лют, 2020 18:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мне по дебетке пришло.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:11
по дебетке пришло
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:12
Можете поделиться этим мейлом? Чтобы знать кому писать в случае не возврата. А то позвонили, успокоили, сказали,что будет возврат. Но по срокам не сориентировались. Боюсь,чтобы не забыли.
,СМС пришло или в приложении обновилась сумма?
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