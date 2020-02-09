_PORT_UA
и смс и сумма обновилась
UPD:
Извиняюсь, это не КБ, это остаток на карте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:19
_PORT_UA
и смс и сумма обновилась
UPD:
Извиняюсь, это не КБ, это остаток на карте.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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