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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3818381938203821>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:19

_PORT_UA

и смс и сумма обновилась

UPD:
Извиняюсь, это не КБ, это остаток на карте.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:Можете поделиться этим мейлом? Чтобы знать кому писать в случае не возврата. А то позвонили, успокоили, сказали,что будет возврат. Но по срокам не сориентировались. Боюсь,чтобы не забыли.


viewtopic.php?p=4829436#p4829436
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:50

  Квесторе_поверніться написав:Останній день сьогодні вкластись на депо.
Завтра лише до 13%.
НЕ агітую...лише інформую.

А на 734 дні?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 19:58

  anikola13 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Останній день сьогодні вкластись на депо.
Завтра лише до 13%.
НЕ агітую...лише інформую.

А на 734 дні?

А на н.х.я , зачем ?. :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:00

  anikola13 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Останній день сьогодні вкластись на депо.
Завтра лише до 13%.
НЕ агітую...лише інформую.

А на 734 дні?

Всі депо до 13%.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 10 лют, 2020 20:03, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Всі депо від 13%.

Скорее до 13%.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:04

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всі депо від 13%.

Скорее до 13%.

Так, 13% максимальна ставка.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:05

  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всі депо від 13%.

Скорее до 13%.

Есть другие и на ЛУЧШИХ условиях...,
нах обгладывать старые кости?
п.с. фарсик , с такими ставками и РЕПУТАЦИЕЙ уходит в туман , как ёжик .......,ИМХО... :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 10 лют, 2020 20:10, всього редагувалось 2 разів.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:08

Фарс попав під стрес...самий останній
http://finbalance.com.ua/news/nbu-nazvav-16-bankiv-yaki-proydut-stres-test-u-2020-rotsi
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

если сейчас оформить депо, он завтра откроется под 13?
andreyiskra
 
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