_PORT_UA
и смс и сумма обновилась
UPD:
Извиняюсь, это не КБ, это остаток на карте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:19
_PORT_UA
и смс и сумма обновилась
UPD:
Извиняюсь, это не КБ, это остаток на карте.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
viewtopic.php?p=4829436#p4829436
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:50
Додано: Пон 10 лют, 2020 19:58
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:00
Всі депо до 13%.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 10 лют, 2020 20:03, всього редагувалось 1 раз.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:02
Re: Форвард Банк Forward Bank
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:04
Так, 13% максимальна ставка.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:05
Есть другие и на ЛУЧШИХ условиях...,
нах обгладывать старые кости?
п.с. фарсик , с такими ставками и РЕПУТАЦИЕЙ уходит в туман , как ёжик .......,ИМХО...
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 10 лют, 2020 20:10, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:08
Фарс попав під стрес...самий останній
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
если сейчас оформить депо, он завтра откроется под 13?
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