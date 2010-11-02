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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3818381938203821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:28

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всі депо від 13%.

Скорее до 13%.

Так, 13% максимальна ставка.

и деп..зитка?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:32

  novichok написав:и деп..зитка?

Наку. т. депозитка? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:и деп..зитка?

Без змін.
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Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 3818381938203821
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