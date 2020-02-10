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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3818381938203821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:28

  Квесторе_поверніться написав:
  ingtrans написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всі депо від 13%.

Скорее до 13%.

Так, 13% максимальна ставка.

и деп..зитка?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 20:32

  novichok написав:и деп..зитка?

Наку. т. депозитка? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:и деп..зитка?

Без змін.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пришли 80,5 за первую морковку и еще 80,5 за следующие 9.
Хороший банк и конкурсы интересные :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 06:29

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:и деп..зитка?

Без змін.

Аналогично было в Скай, за раз зарезали на 4,5%
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 07:15

Кешбек пришел, но меньше ожидаемого. Похоже, высчитали 19,5%. И обеды в сети общепита почему-то посчитали как продуктовые магазины по ставке 4%, а не по 7%.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 07:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Tegularius написав:Похоже, высчитали 19,5%.

Так и должно было быть.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 07:39

  ukrprom2014 написав:Пришли 80,5 за первую морковку и еще 80,5 за следующие 9.
Хороший банк и [http://lx4.me/c/FCtDnKyY]конкурсы интересные[/url] :)

Має бути і 40,25.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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