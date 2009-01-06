и деп..зитка?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 лют, 2020 20:28
Додано: Пон 10 лют, 2020 21:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 10 лют, 2020 23:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пришли 80,5 за первую морковку и еще 80,5 за следующие 9.
Хороший банк и
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
Додано: Вів 11 лют, 2020 06:29
Аналогично было в Скай, за раз зарезали на 4,5%
никому не верю
Додано: Вів 11 лют, 2020 07:15
Кешбек пришел, но меньше ожидаемого. Похоже, высчитали 19,5%. И обеды в сети общепита почему-то посчитали как продуктовые магазины по ставке 4%, а не по 7%.
Додано: Вів 11 лют, 2020 07:20
Re: Форвард Банк Forward Bank
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 11 лют, 2020 07:43
Має бути і 40,25.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 лют, 2020 09:13
За первую покупку кредиткой за свои, тож дали 80.5 грн
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