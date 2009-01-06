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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3819382038213822

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:45

Обманули кума в Фарсі...максимальна ставка 14,25% світиться в ІБ...а обіцяли 13%.
Брехуни в Фарсі десь сидять. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:16

  apostol написав:80,5 окремо нарахували, чи у загальному кешбеку?
вместе с общим
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале +25 грн пригласительных
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

Посмотрел их депоставки и не понял - им что деньги не нужны?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:29

  ingtrans написав:
  omb написав:Rimlyanin1 а мне чего-то кажется выплата будет одноразовая, типа посети и купи и получи

Так в условиях же описано: оформи дебетку, оплати, получи кешбэк.

По рефералке наверное нельзя? Только сразу в отделении.
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:29

  бульбик написав:Посмотрел их депоставки и не понял - им что деньги не нужны?

Наоборот нужны, не хотят больше платить)))
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:41

mihasik

Это жесть.. Эти клоуны думают, что под такие проценты им кто-то понесёт бабло?
бульбик
 
Повідомлень: 657
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