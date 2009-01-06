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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 09:45
Обманули кума в Фарсі...максимальна ставка 14,25% світиться в ІБ...а обіцяли 13%.
Брехуни в Фарсі десь сидять.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:16
apostol написав:
80,5 окремо нарахували, чи у загальному кешбеку?
вместе с общим
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
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omb
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:24
Посмотрел их депоставки и не понял - им что деньги не нужны?
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бульбик
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:29
ingtrans написав: omb написав:
Rimlyanin1 а мне чего-то кажется выплата будет одноразовая, типа посети и купи и получи
Так в условиях же описано: оформи дебетку, оплати, получи кешбэк.
По рефералке наверное нельзя? Только сразу в отделении.
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mihasik
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:29
бульбик написав:
Посмотрел их депоставки и не понял - им что деньги не нужны?
Наоборот нужны, не хотят больше платить)))
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mihasik
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:41
mihasik
Это жесть.. Эти клоуны думают, что под такие проценты им кто-то понесёт бабло?
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бульбик
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