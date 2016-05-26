Обманули кума в Фарсі...максимальна ставка 14,25% світиться в ІБ...а обіцяли 13%.
Брехуни в Фарсі десь сидять.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 09:45
Обманули кума в Фарсі...максимальна ставка 14,25% світиться в ІБ...а обіцяли 13%.
Брехуни в Фарсі десь сидять.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:16
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:24
Re: Форвард Банк Forward Bank
Посмотрел их депоставки и не понял - им что деньги не нужны?
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:29
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:29
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:41
mihasik
Это жесть.. Эти клоуны думают, что под такие проценты им кто-то понесёт бабло?
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:05
бульбик Тебе наоборот дают возможность не блочить бабло на длинный срок, а спокойно держать его на дебетке под 15% годовых - понятно, что акция ненадолго, но пока есть надо пользоваться. Сейчас период такой, что нормальных % под депо не будет и если столбика нету, то надо оформлять либо короткий депик либо держать деньги на дебетке с % на остаток
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Действительно в тарифах по Дебетке пока светится ставка 15℅ на остаток, а вот депо ставки немного уменьшили.
По КоКо Дебетке кешбек так и не пришел.
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вы забываете одну вещь. % по дебетке могут в любой момент уменьшить.
В этой банке всегда процентная политика была такова что на сегодняшний день их ставка должна быть на уровне 15-16%, но не по какой-то карте, а по вкладу. Вывод - значит им бабло совсем не нужно. Выносим их!
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:48
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