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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:59
Квесторе_поверніться написав: anikola13 написав: Квесторе_поверніться написав:
Останній день сьогодні вкластись на депо.
Завтра лише до 13%
.
НЕ агітую...лише інформую.
А на 734 дні?
Всі депо до 13%.
БРЕХНЯ
деза
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