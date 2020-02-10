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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3820382138223823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:59

  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Останній день сьогодні вкластись на депо.
Завтра лише до 13%.
НЕ агітую...лише інформую.

А на 734 дні?

Всі депо до 13%.



БРЕХНЯ
деза
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:24

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Всі депо до 13%.



БРЕХНЯ
деза


Головний посил в дезі - парка рефералок. Більше постів (навіть з дезою) - більше шансів напарити рефералки. Жаль, що не можна мінусувати за пости. Хоча хтось з форумчан - за дезу ще й плюсує :evil: :cry: :shock:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:32

Есть "злой начальник-самодур" в виде НБУ, который не разрешает платить высокие проценты по депо (по кредитам заряжать 100%+ - это пожалуйста), даже если банк сам готов платить 30% безналоховых.
Одна надежда, что банкиры будут нас радовать "другими путями" (кешбеками и т.п.)
Поэтому, если нет возможности или желания столбиться, - нужно переходить в короткие депо и карточные счета, и лавировать между разными столовками :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 11 лют, 2020 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:33

Деза була поширена через офіційні джерела через Кума...а Куму я довіряю як собі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:37

  Квесторе_поверніться написав:Деза була поширена через офіційні джерела через Кума...а Куму я довіряю як собі.


А, так то Кум вам скрізь плюсує). Нищеброд + дезінформатор...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:43

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Деза була поширена через офіційні джерела через Кума...а Куму я довіряю як собі.


А, так то Кум вам скрізь плюсує). Нищеброд + дезінформатор...

Ну Ви помиляєтесь...плюсують бо роблю добру справу для людей.
Лише інформую...не агітую. :oops:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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  Hack-Stock написав:
  _PORT_UA написав:По КоКо Дебетке кешбек так и не пришел.


мне пришёл вчера в 18:07

Странно. Вам СМС пришло? И в балансе также отобразилось?

  MASolomko написав:
  _PORT_UA написав:По Кредитке вроде пришло... По Дебетке ничего не пришло.
Аналогично. Пока тихо ждём-с...

Вам пришел кешбек?
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:51

_PORT_UA всем вчера пришёл кешбек, и за категории и за бесконтакт
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