БРЕХНЯ
деза
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:59
БРЕХНЯ
деза
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:24
Головний посил в дезі - парка рефералок. Більше постів (навіть з дезою) - більше шансів напарити рефералки. Жаль, що не можна мінусувати за пости. Хоча хтось з форумчан - за дезу ще й плюсує
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:32
Есть "злой начальник-самодур" в виде НБУ, который не разрешает платить высокие проценты по депо (по кредитам заряжать 100%+ - это пожалуйста), даже если банк сам готов платить 30% безналоховых.
Одна надежда, что банкиры будут нас радовать "другими путями" (кешбеками и т.п.)
Поэтому, если нет возможности или желания столбиться, - нужно переходить в короткие депо и карточные счета, и лавировать между разными столовками
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 11 лют, 2020 12:34, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:33
Деза була поширена через офіційні джерела через Кума...а Куму я довіряю як собі.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:37
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:43
Ну Ви помиляєтесь...плюсують бо роблю добру справу для людей.
Лише інформую...не агітую.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:30
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:51
_PORT_UA всем вчера пришёл кешбек, и за категории и за бесконтакт
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