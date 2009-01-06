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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3821382238233824

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:39

  vollena71 написав:
  Gost2013 написав:Подскажите, у всех формируется какая-то "куцая" выписка по карте, в которой невозможно понять, где проведена оплата?
По всем операциям в описании - одна и та-же фраза "521 Транзакції(Domestic) з оплати
товарів та послуг ПК МС через торг.мережу інш.Банку зг.звіту від __.__.2020."

В ежемесячной выписке, которая приходит на мейл на следующий день от числа заключения договора, есть эти данные
**32 UA KHARKOV APEKAOOOLEDA/Списание за покупку в валюте основного счета

На прошлой неделе было ещё красиво, а в сегодняшней выписке уже только
Списание за покупку в валюте основного счета (-)
    +50 грн
  • 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам
  • https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк
  • http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:46

Ставки в грн по депо від 11 лютого року 2020 Фарс зменшив десь на 1,5%. :(
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:57

  _PORT_UA написав:Вопрос по кешбеку на Дебетке снят. Спасибо представителям банка за детальные разъяснения.
Могу отметить, что очень хорошие сотрудники в банке как на отделении,где открывал продукты,так и оф.представители на форуме и в обратной связи.
Так а что было и что помогли?
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале +25 грн пригласительных
Есть вопросы - в личку!
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