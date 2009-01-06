Gost2013 написав:Подскажите, у всех формируется какая-то "куцая" выписка по карте, в которой невозможно понять, где проведена оплата? По всем операциям в описании - одна и та-же фраза "521 Транзакції(Domestic) з оплати товарів та послуг ПК МС через торг.мережу інш.Банку зг.звіту від __.__.2020."
В ежемесячной выписке, которая приходит на мейл на следующий день от числа заключения договора, есть эти данные **32 UA KHARKOV APEKAOOOLEDA/Списание за покупку в валюте основного счета
На прошлой неделе было ещё красиво, а в сегодняшней выписке уже только Списание за покупку в валюте основного счета (-)
Ставки в грн по депо від 11 лютого року 2020 Фарс зменшив десь на 1,5%.
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_PORT_UA написав:Вопрос по кешбеку на Дебетке снят. Спасибо представителям банка за детальные разъяснения. Могу отметить, что очень хорошие сотрудники в банке как на отделении,где открывал продукты,так и оф.представители на форуме и в обратной связи.
Так а что было и что помогли?
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