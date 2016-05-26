Малувато...Шаромига чекає на Вас.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:49
Малувато...Шаромига чекає на Вас.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:52
То есть если у меня на карте будет 20000 грн., то на весь остаток у меня будет начисляться 12% - я правильно понял?
В выигрыше остались те, у кого есть обе карты. Или теперь надо открывать по несколько КоКошек?
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:54
Vorlon так. При сумі залишку коштів на рахунку більше 15000 грн буде 12% річних на всю суму.
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:33
miltador Мне кажется надо на горячке уточнить, до 15к они должны по 15% считать
Ну что, кто первый 2+ дебеток откроет?
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:40
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
+1. Мне тоже кажется, что до 15 по 15%, а сверх 15 по 12%.
Ну такое... +1 дебетка дает всего порядка +30 грн в месяц.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:10
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:26
газ мяс - 15% до конца года, 0.5% копеечная комиссия, иногда можно купить валюту до 3к у.е.банов в сутки. Остаток USD/EUR 3% - скоро будет роскошь.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:45
Скунс решил своих свиней обратно выдавить в шарик )
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