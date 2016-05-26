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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3823382438253826>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:49

  miltador написав:З 11.03.2020 року KOKO КАРД (Дебетова картка), Дебетова картка «Депозитка»:

Розмір процентів, що нараховуються на залишок власних коштів на Рахунку, річних:

  • від 100,00 грн. до 15 000,00 грн - 15%
  • від 15 000,01 грн - 12%

Малувато...Шаромига чекає на Вас. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:52

То есть если у меня на карте будет 20000 грн., то на весь остаток у меня будет начисляться 12% - я правильно понял?

В выигрыше остались те, у кого есть обе карты. Или теперь надо открывать по несколько КоКошек? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:54

Vorlon так. При сумі залишку коштів на рахунку більше 15000 грн буде 12% річних на всю суму.
miltador
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:33

miltador Мне кажется надо на горячке уточнить, до 15к они должны по 15% считать

Ну что, кто первый 2+ дебеток откроет? :D
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале +25 грн пригласительных
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:40

  omb написав:miltador Мне кажется надо на горячке уточнить, до 15к они должны по 15% считать

Ну что, кто первый 2+ дебеток откроет? :D

Да по рефералке)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:Мне кажется надо на горячке уточнить, до 15к они должны по 15% считать

+1. Мне тоже кажется, что до 15 по 15%, а сверх 15 по 12%.

  omb написав:Ну что, кто первый 2+ дебеток откроет?

Ну такое... +1 дебетка дает всего порядка +30 грн в месяц.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:10

  ingtrans написав:+1. Мне тоже кажется, что до 15 по 15%, а сверх 15 по 12%.

Если брать пример Депозитки, то сейчас 14% там только при сумме на счету меньше 1000 грн, а 15% - на всю сумму если больше. Поэтому ваше мнение спорно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Поэтому ваше мнение спорно...

Я его и не навязываю, сказал же "Мне тоже кажется".
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
https://a-bank.com.ua/t?a=5AKY2X7Y75X0 - 50 грн за оформление карты от А-Банк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:26

газ мяс - 15% до конца года, 0.5% копеечная комиссия, иногда можно купить валюту до 3к у.е.банов в сутки. Остаток USD/EUR 3% - скоро будет роскошь.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:45

Скунс решил своих свиней обратно выдавить в шарик )
mustbe
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