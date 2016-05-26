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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3823382438253826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:51

  mustbe написав:Скунс решил своих свиней обратно выдавить в шарик )

разве что на бессрочные :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:02

  mustbe написав:Скунс решил своих свиней обратно выдавить в шарик )

на время НБУ-шного стрес тестирования
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
Повідомлень: 4826
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:13

  mustbe написав:Скунс решил своих свиней обратно выдавить в шарик )


в шарике 13%. Разница 1%.

Кроме того, если Фарсом снимать и пополнять, менять при "качелях" курса, то если 2 раза в месяц поменять, снять по 0.5% у Шарика, то будет 1%. 1% х 12 месяцев. 12% годовых будет комиссия за снятие у шарика...

у того же газ-мяса есть обмен онлайн до 3к у.е.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:17

  proftpd66 написав:у того же газ-мяса есть обмен онлайн до 3к у.е.

и сколько уже наварено на газообменнике?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
Повідомлень: 4826
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:39

  J написав:
  proftpd66 написав:у того же газ-мяса есть обмен онлайн до 3к у.е.

и сколько уже наварено на газообменнике?


там курс иногда хороший, но иногда очень плохой.

я писал уже неоднократно, в разных темах: евро можно купить по 1.04-1.08 и продать в течении 3-8 лет по 1.25 +2.5-4.5% годовых до востребования или депо. Получается в год около 6-7% годовых в валюте. Смотря когда мы продадим евро по 1.25. Можно купить что-то в магазине используя карту газ-мяса, кешбэк от MC Reward примерно 0.27%-0.37%.

Я создал игру

viewtopic.php?p=4868238#p4868238

Банк игры:

Гривны 55к. долларов 8к, евро ~3.5к

последний обмен 24.80 продал доллары и купил обратно по 24.5 на шухере, так как обменники были пустые.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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