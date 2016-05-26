разве что на бессрочные
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:51
никому не верю
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:02
на время НБУ-шного стрес тестирования
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:13
в шарике 13%. Разница 1%.
Кроме того, если Фарсом снимать и пополнять, менять при "качелях" курса, то если 2 раза в месяц поменять, снять по 0.5% у Шарика, то будет 1%. 1% х 12 месяцев. 12% годовых будет комиссия за снятие у шарика...
у того же газ-мяса есть обмен онлайн до 3к у.е.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:17
и сколько уже наварено на газообменнике?
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:39
там курс иногда хороший, но иногда очень плохой.
я писал уже неоднократно, в разных темах: евро можно купить по 1.04-1.08 и продать в течении 3-8 лет по 1.25 +2.5-4.5% годовых до востребования или депо. Получается в год около 6-7% годовых в валюте. Смотря когда мы продадим евро по 1.25. Можно купить что-то в магазине используя карту газ-мяса, кешбэк от MC Reward примерно 0.27%-0.37%.
Я создал игру
viewtopic.php?p=4868238#p4868238
Банк игры:
Гривны 55к. долларов 8к, евро ~3.5к
последний обмен 24.80 продал доллары и купил обратно по 24.5 на шухере, так как обменники были пустые.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:58
сейчас в газ 24.55 Примерно как на улице
Евро 26.87 банки подняли вечером, курс нормальный.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:14
Онлайн в Газмяса купляти валюту?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:17
якого типу в вас газ, путін?
зарін, ціанін, тіамін?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:17
в газ мясе на длительное время гривну под 15 у меня и так же валюту, если вдруг будет резкая девальвация или ревальвация можно слиться в разные стороны...
это моя стратегия.
просто, выше написали про Шарик.
Если шарик 13% и снятие 0.5% . А Фарс 12%. снятие 0% в любом банкомате. То какая тут выгода??
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 11 лют, 2020 20:31, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:23
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