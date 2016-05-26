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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:27
KVV написав: proftpd66 написав:
у того же газ-мяса есть обмен онлайн до 3к у.е.
Це такий ліміт на $ПроЗапасі?
*смех жириновского*
так
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:28
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:52
proftpd66 написав: mustbe написав:
Скунс решил своих свиней обратно выдавить в шарик )
в шарике 13%. Разница 1%.
Кроме того, если Фарсом снимать и пополнять, менять при "качелях" курса, то если 2 раза в месяц поменять, снять по 0.5% у Шарика, то будет 1%. 1% х 12 месяцев. 12% годовых будет комиссия за снятие у шарика...
у того же газ-мяса есть обмен онлайн до 3к у.е.
два раза пробовал зайти в газмяс... может с отделением не свезло, но лыжи не едут. Сложилось такое впечатление, шо они не знают нюансы своих продуктов.
РОШЕН
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Додано: Вів 11 лют, 2020 21:03
Vorlon написав:
Не всем дают
miltador написав:
В чому тоді прикол дебетки?
кредитку. Не все любят и понимают
кредитки даже в дебетном режиме.
У вас есть шанс получить много + рассказав нам про прэлести кредитки.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 21:06
swan forever написав:
два раза пробовал зайти в газмяс... может с отделением не свезло, но лыжи не едут. Сложилось такое впечатление, шо они не знают нюансы своих продуктов.
как только они узнают нюансы своих продуктов они увольняются и уходят в более теплые места
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
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Додано: Вів 11 лют, 2020 21:46
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