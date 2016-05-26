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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3824382538263827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:27

  KVV написав:
  proftpd66 написав:у того же газ-мяса есть обмен онлайн до 3к у.е.

Це такий ліміт на $ПроЗапасі?
*смех жириновского*


так
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Держите вкурсе
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:52

  proftpd66 написав:
  mustbe написав:Скунс решил своих свиней обратно выдавить в шарик )


в шарике 13%. Разница 1%.

Кроме того, если Фарсом снимать и пополнять, менять при "качелях" курса, то если 2 раза в месяц поменять, снять по 0.5% у Шарика, то будет 1%. 1% х 12 месяцев. 12% годовых будет комиссия за снятие у шарика...

у того же газ-мяса есть обмен онлайн до 3к у.е.

два раза пробовал зайти в газмяс... может с отделением не свезло, но лыжи не едут. Сложилось такое впечатление, шо они не знают нюансы своих продуктов.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:03

  Vorlon написав:
  miltador написав:В чому тоді прикол дебетки?

Не всем дают кредитку. Не все любят и понимают кредитки даже в дебетном режиме.

У вас есть шанс получить много + рассказав нам про прэлести кредитки.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 21:06

  swan forever написав:два раза пробовал зайти в газмяс... может с отделением не свезло, но лыжи не едут. Сложилось такое впечатление, шо они не знают нюансы своих продуктов.

как только они узнают нюансы своих продуктов они увольняются и уходят в более теплые места :wink:
50/100 грн за оформление дебетной/кредитной карты от Форвард банка http://lx4.me/c/vk8Rrw99
до 20% CashBack по карте А банка https://a-bank.com.ua/t?a=4R0B6GXJJQX0
J
 
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  mustbe написав:Скунс решил своих свиней обратно выдавить в шарик )


:lol: :mrgreen:
mephala
 
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  omb написав:miltador Мне кажется надо на горячке уточнить, до 15к они должны по 15% считать

Ну что, кто первый 2+ дебеток откроет? :D

У меня давно три дебетки :mrgreen:
rollo
 
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