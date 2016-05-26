Tegularius написав:Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?
если вы презентуете свой бизнес проектв в банке до получения кредита наличными - ваши шансы на увеличение суммы такого кредита существенно возрастут!