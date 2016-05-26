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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3825382638273828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 07:44

  Tegularius написав:Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк :)
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?

если вы презентуете свой бизнес проектв в банке до получения кредита наличными - ваши шансы на увеличение суммы такого кредита существенно возрастут! ;)
Lost
 
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З нами з: 07.02.09
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  #<1 ... 3825382638273828
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