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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 07:44
Tegularius написав:
Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?
если вы презентуете свой бизнес проектв в банке до получения кредита наличными - ваши шансы на увеличение суммы такого кредита существенно возрастут!
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Додано: Сер 12 лют, 2020 08:31
Lost написав: Tegularius написав:
Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?
если вы презентуете свой бизнес проектв в банке до получения кредита наличными - ваши шансы на увеличение суммы такого кредита существенно возрастут!
Таки да! Это ведь уже целевой кредит, а не общий споживчий, да еще и с залогом (депозит).
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Додано: Сер 12 лют, 2020 08:42
Tegularius написав:
Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?
Страхівочок немає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 12 лют, 2020 09:06
Tegularius написав:
Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?
Перед началом такой грандиозной идеи, уточни в банке действует ли льготный период, на такое снятие денег
Есть вопросы - в личку!
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Идея Банк
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