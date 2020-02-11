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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3826382738283829>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 440
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
114
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
83
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
88
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
92
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 440
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 07:44

  Tegularius написав:Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк :)
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?

если вы презентуете свой бизнес проектв в банке до получения кредита наличными - ваши шансы на увеличение суммы такого кредита существенно возрастут! ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 08:31

  Lost написав:
  Tegularius написав:Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк :)
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?

если вы презентуете свой бизнес проектв в банке до получения кредита наличными - ваши шансы на увеличение суммы такого кредита существенно возрастут! ;)

Таки да! Это ведь уже целевой кредит, а не общий споживчий, да еще и с залогом (депозит). :roll:
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 08:42

  Tegularius написав:Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк :)
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?

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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 09:06

  Tegularius написав:Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк :)
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?
Перед началом такой грандиозной идеи, уточни в банке действует ли льготный период, на такое снятие денег :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
  4. 5% кешбека за оплату комуналки в феврале +25 грн пригласительных
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

rollo написав:У меня давно три дебетки :mrgreen:


Всё КоКо? Всё на один ИНН? Счета разные (не допки)?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:01

  omb написав:Перед началом такой грандиозной идеи, уточни в банке действует ли льготный период, на такое снятие денег :)

На снятие действует - на то это и "Кэш". Там совсем в другом заковыка, которые только банки могут придумывать.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:25

  Alpha1251 написав:
rollo написав:У меня давно три дебетки :mrgreen:


Всё КоКо? Всё на один ИНН? Счета разные (не допки)?

Все КоКо. Всё на один ИНН. Счета разные (не допки).
Кешбэк на каждую тоже свой, если что.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:44

  rollo написав:Все КоКо. Всё на один ИНН. Счета разные (не допки).
Кешбэк на каждую тоже свой, если что.


Прикольно, а что так можно было :-D. Надо, походу, и себе открыть еще
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:01

  Alpha1251 написав:Прикольно, а что так можно было :-D.

Если очень хочется, то можно :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 13:05

  rollo написав:Кешбэк на каждую тоже свой, если что.

А Visa есть или все мастеры?
Slx
 
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