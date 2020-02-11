|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2020 07:44
Tegularius написав:
Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?
если вы презентуете свой бизнес проектв в банке до получения кредита наличными - ваши шансы на увеличение суммы такого кредита существенно возрастут!
-
Lost
-
-
- Повідомлень: 1419
- З нами з: 07.02.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 08:31
Lost написав: Tegularius написав:
Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?
если вы презентуете свой бизнес проектв в банке до получения кредита наличными - ваши шансы на увеличение суммы такого кредита существенно возрастут!
Таки да! Это ведь уже целевой кредит, а не общий споживчий, да еще и с залогом (депозит).
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 08:42
Tegularius написав:
Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?
Страхівочок немає?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 32351
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1638 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 09:06
Tegularius написав:
Банк рекламирует кредит наличными коко-кэш с грейс-периодом до 60 дней.
А что если: взять такой кредит, положить его на карту коко-дебит, в конце грейс-периода снять с карты, вернуть кредит, получить профит в виде процентов.
Даже с 75000 и с новыми уменьшенными процентами по карте - 1260 грн. на чистом месте, за 2 похода в банк
Кто-нибудь такое пробовал, есть подводные камни?
Перед началом такой грандиозной идеи, уточни в банке действует ли льготный период, на такое снятие денег
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
- 5% кешбека за оплату комуналки в феврале +25 грн пригласительных
-
omb
-
-
- Повідомлень: 197
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:53
rollo написав:
У меня давно три дебетки
Всё КоКо? Всё на один ИНН? Счета разные (не допки)?
-
Alpha1251
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 02.04.12
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:01
omb написав:
Перед началом такой грандиозной идеи, уточни в банке действует ли льготный период, на такое снятие денег
На снятие действует - на то это и "Кэш". Там совсем в другом заковыка, которые только банки могут придумывать.
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:25
Alpha1251 написав: rollo написав:
У меня давно три дебетки
Всё КоКо? Всё на один ИНН? Счета разные (не допки)?
Все КоКо. Всё на один ИНН. Счета разные (не допки).
Кешбэк на каждую тоже свой, если что.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:44
rollo написав:
Все КоКо. Всё на один ИНН. Счета разные (не допки).
Кешбэк на каждую тоже свой, если что.
Прикольно, а что так можно было
. Надо, походу, и себе открыть еще
-
Alpha1251
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 02.04.12
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:01
Alpha1251 написав:
Прикольно, а что так можно было
.
Если очень хочется, то можно
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 13:05
rollo написав:
Кешбэк на каждую тоже свой, если что.
А Visa есть или все мастеры?
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|81606
|9629927
|
Сер 12 лют, 2020 14:10
wig
|
|1851
|16379
|
|
|1302
|345972
|
|